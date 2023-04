Exposition : « Seized by the Spirit » Les Tanneries – Centre d’art contemporain Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

L'artiste plasticien.ne et vidéaste Vir Andres Hera nous invite à naviguer parmi des langages, des récits et des temporalités multiples, au gré de séquences filmées et sonores proposées dans la Petite Galerie des Tanneries. Juxtaposées à des éléments de papiers imprimés, imprégnés et suspendus dans l'espace de la Verrière, son travail nous parle d'exil, de rencontres, d'identités et d'appartenances culturelles. Cette exposition propose une traversée symbolique entre passé et présent, entre fiction et réalité, propice au voyage et à l'entremêlement de culture.

Exposition : « Seized by the Spirit »
15 avril – 28 mai
Les Tanneries – Centre d'art contemporain
234 Rue des Ponts, Amilly

2023-04-15T14:30:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

