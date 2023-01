Atelier en Famille [Week-end aux Tanneries] – Monuments Invisibles Les Tanneries – Centre d’art contemporain Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly

Atelier en Famille [Week-end aux Tanneries] – Monuments Invisibles Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 5 février 2023, Amilly. Atelier en Famille [Week-end aux Tanneries] – Monuments Invisibles Dimanche 5 février, 13h30 Les Tanneries – Centre d’art contemporain Dans l’exposition WE ARE est présenté un ensemble d’œuvre à grande échelle, les « contre-monuments ». Ces sculptures (monumentales) nous ramènent aux inquiétudes légitimes liées au monde moderne, e… Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 Rue des Ponts, Amilly Amilly Dans l’exposition WE ARE est présenté un ensemble d’œuvre à grande échelle, les « contre-monuments ». Ces sculptures (monumentales) nous ramènent aux inquiétudes légitimes liées au monde moderne, et interrogent aussi directement la nature même des monuments. Demandons-nous alors s’il existerait des monuments bien concrets pourtant… invisibles ? Petit indice : ils sont souvent sous nos pieds.

2023-02-05T13:30:00+01:00

2023-02-05T16:30:00+01:00

