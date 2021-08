Les Tambours du Bronx + Henriette B | Genève – PTR Post Tenebras Rock, 19 novembre 2021, Genève.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des différentes contraintes liées à l'organisation d'événements, le concert de : Tambours du Bronx + Henriette B prévu le 2 avril 2021 à PTR est reporté au 19 novembre 2021.

[ Les Tambours du Bronx ] Metal, percussion (FR)

Plus qu'un groupe, des individualités sans pareil qui s'affrontent, s'accordent et se confrontent… Les Tambours du Bronx donnent ainsi un sens à l'expression « art vivant » : l'énergie, le flux, la vie même émane du jeu de cette bande à 16 têtes qui, loin de laisser de marbre, fascine et submerge. Leur nombre, leur élan et leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante mêlant rock, indus, techno et afrobeat, modelée de sons synthétiques et de samples : Une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la force s'emballe, où la cadence s'électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment esthétique. Être là, entiers, debouts et battre le fer comme s'ils allaient mourir demain. Et recommencer. L'exhibition des corps s'échauffant dans une mécanique rythmée à la perfection hypnose et le spectacle est cathartique. Le public et Les Tambours interagissent, l'un nourrit les autres : le public est effectivement leur capital. L'épuisement n'existe plus, chaque musicien agissant, frappant, hurlant, avec l'énergie d'un public transcendé. La musique prend chair et on exulte avec eux.

[ Henriette B ] Metalcore (CH)

Après la sortie de deux EP, deux singles et ayant tourné en grande partie en Europe, Henriette B préparent à présent un nouvel album « The Sleeper Awakes ». Originaire de Tavannes, en Suisse, le groupe de metalcore a déjà tourné avec des groupes comme Pro-Pain, joué aux côtés de Caliban, Thy Art Is Murder, Carnifex et Benighted, tout en apparaissant également dans des festivals tels que Impericon Festival. Le nouvel album explosif comme il faut « The Sleeper Awakes » prend sa source dans le metalcore moderne pour au final délivrer un message brut. une incursion indéfectible dans les styles et les influences qui unissent technique musicale et viscérale avec des instants d'élévation transfigurante.

