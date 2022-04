LES TAMBOURS DE BRAZZA Kikulu (retour aux sources) L’illiade Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La voix des hommes répond au Ngoma, tambour traditionnel congolais, volant à leur ceinture. Ils se défient, miment des joutes pacifiques. Les voix des Tambours de Brazza s’expriment en Kongo, langue d’Afrique centrale aux soixante dialectes, et évoquent la guerre civile qui ravage le département congolais du Pool, la nostalgie du pays, mais aussi le courage de la fête : quand la sueur remplace les pleurs. Gaité, espoir et ferveur circulent dans les refrains fédérateurs.

Tarifs (en €) Plein : 39 Réduit : 35 Abonné : 30 Jeune : 6

Un puis deux, et mille motifs ancestraux se déploient avec l'ampleur du son d'une grande scène.

2022-04-26T20:30:00 2022-04-26T22:00:00

