Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Les Tambours de Brazza Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

Les Tambours de Brazza Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Bezons. Les Tambours de Brazza

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 2 juillet à 20:30

Réunis autour du batteur Emile Biayenda depuis 25 ans, les Tambours de Brazza forment un groupe de percussionnistes à mains nues et de musiciens de haute voltige. Ces 10 hommes produisent une musique polyrythmique et vocale, un rassemblement dansant digne de la rue à Brazzaville.

de 8 à 23€

dans le cadre de l’opération mon été ma région Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162, rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bezons, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Adresse 162, rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Ville Bezons lieuville Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons