Les Talentueux est un projet pour et avec de jeunes adultes trisomiques et autistes en partenariat avec l’Institut Don Bosco, le Centre Occupationnel de Jour Ad’Appro et le Collectif TUTTI qui associe Danse-Musique-Slam-Cinéma, mené sur deux années. Le Collectif TUTTI est engagé dans ce projet hors norme qui rassemble au plateau des artistes professionnels et des interprètes extraordinaires en situation de handicap. Les Talentueux sont un groupe de jeunes adultes qui dansent, chantent, créent, écrivent et s’expriment de façon libre et ouverte au travers d’un travail d’improvisation autour du son, du mouvement et de la parole. Ce travail artistique permet à une dizaine de jeunes de découvrir une nouvelle façon de s’épanouir dans leur corps et leur imaginaire. Les talents surgissent, c’est une aventure humaine et artistique singulière et dense.

