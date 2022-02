Les talents Lonsois Lons Lons Catégories d’évènement: Lons

Pyrénées-Atlantiques

Les talents Lonsois Lons, 22 mars 2022, Lons. Les talents Lonsois Hôtel de ville 13 Rue de la Mairie Lons

2022-03-22 08:30:00 – 2022-04-06 17:00:00 Hôtel de ville 13 Rue de la Mairie

Lons Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Exposition réservée aux artistes amateurs lonsois (peinture, sculpture, poésie, mosaïque, photographie, scrapbooking, poterie, patchwork…). Exposition réservée aux artistes amateurs lonsois (peinture, sculpture, poésie, mosaïque, photographie, scrapbooking, poterie, patchwork…). +33 5 59 40 32 32 Exposition réservée aux artistes amateurs lonsois (peinture, sculpture, poésie, mosaïque, photographie, scrapbooking, poterie, patchwork…). ville de lons

Hôtel de ville 13 Rue de la Mairie Lons

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lons, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lons Adresse Hôtel de ville 13 Rue de la Mairie Ville Lons lieuville Hôtel de ville 13 Rue de la Mairie Lons Departement Pyrénées-Atlantiques

Lons Lons Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons/

Les talents Lonsois Lons 2022-03-22 was last modified: by Les talents Lonsois Lons Lons 22 mars 2022 Lons Pyrénées-Atlantiques

Lons Pyrénées-Atlantiques