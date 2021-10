Châtellerault Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault, Vienne Les talents du Poitou avec Luc TURLAN Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Les talents du Poitou avec Luc TURLAN Office de tourisme de Grand Châtellerault, 8 décembre 2021, Châtellerault. Les talents du Poitou avec Luc TURLAN

Office de tourisme de Grand Châtellerault, le mercredi 8 décembre à 16:00

Venez écouter Luc TURLAN lire son dernier livre anniversaire “30 amis” reprenant tous ses personnages animaux suivi d’une séance de dédicace et d’un goûter.

Gratuit

Venez découvrir le nouveau livre de Luc TURLAN Office de tourisme de Grand Châtellerault 1 place Sainte Catherine – 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T16:00:00 2021-12-08T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Office de tourisme de Grand Châtellerault Adresse 1 place Sainte Catherine - 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault