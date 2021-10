Châtellerault Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault, Vienne Les talents du Poitou avec Claire BOYER TAVERNE Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Les talents du Poitou avec Claire BOYER TAVERNE Office de tourisme de Grand Châtellerault, 4 décembre 2021, Châtellerault. Les talents du Poitou avec Claire BOYER TAVERNE

Office de tourisme de Grand Châtellerault, le samedi 4 décembre à 10:00

Prenez le temps de ….. venir découvir Claire BOYER TAVERNE, avec son livre “Marin er Rose-Laine”, lors d’une aprés-midi dédicace. Vous pourrez aussi découvrir ses autres livres “les P’tits choux” et “Manolo et Milie”

Gratuit

Venez découvrir le magnifique livre de Claire BOYER TAVERNE : Marin et Rose-Laine Office de tourisme de Grand Châtellerault 1 place Sainte Catherine – 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Office de tourisme de Grand Châtellerault Adresse 1 place Sainte Catherine - 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault