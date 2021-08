Bourdons-sur-Rognon Porterie de l'abbaye de la Crête Bourdons-sur-Rognon, Haute-Marne Les talents de Haute-Marne s’exposent à la Porterie Porterie de l’abbaye de la Crête Bourdons-sur-Rognon Catégories d’évènement: Bourdons-sur-Rognon

Porterie de l’abbaye de la Crête, le dimanche 19 septembre à 14:00

### La Porterie se veut la vitrine des richesses de Haute-Marne ! Après une saison consacrée à sa nature avec la découverte des plantes sauvages locales, lors de cette journée patrimoniale, des artisans, producteurs et agriculteurs, expliquent leur choix de la Haute-Marne et montrent leur savoir-faire aux visiteurs. Au programme : * **« Passion attelage »** : Géraldine Simon. Travaux de cuir cousu main; selles, licols, tabliers. * La **« Poule meunière »** : Virginie Laffond, agricultrice, meunière, pâtissière * Les **« Saveurs d’Annalice »** : Bianco Boss, agriculteur et producteur. Huiles gourmet. * **« L’outil en main »** de Chaumont : des retraites aux adolescents, transmission de savoir-faire manuels. Profitez également d’une chasse au trésor, de concours de savoirs, d’un jeu interactif sur le thème des jardins botaniques dans le monde et du matériel mis à disposition pour créer vos herbiers en famille.

Gratuit.

La Porterie se veut la vitrine des richesses de Haute-Marne !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

