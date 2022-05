Les talents de Dyo Dyo Dyo Catégories d’évènement: Dyo

Saône-et-Loire

Les talents de Dyo Dyo, 22 mai 2022, Dyo. Les talents de Dyo Salle des fêtes Le bourg Dyo

2022-05-22 – 2022-05-22 Salle des fêtes Le bourg

Dyo Saône-et-Loire Dyo EUR Les habitants de Dyo exposent leurs talents !

La veille au soir, à 20h, concert de trompes de chasses avec la participation de la Chorale du Pays Charolais et Brionnais. Buffet et buvette. mairiededyo@orange.fr +33 3 85 70 60 29 Les habitants de Dyo exposent leurs talents !

La veille au soir, à 20h, concert de trompes de chasses avec la participation de la Chorale du Pays Charolais et Brionnais. Buffet et buvette. Salle des fêtes Le bourg Dyo

