LES TALENTS DE DEMAIN ! LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, mercredi 29 mai 2024.

Découvrez et VOTEZ pour votre talent PRÉFÉRÉ !Venez nombreux à la représentation « LES TALENTS DE DEMAIN ! » en présence des CHEVALIERS DU FIEL ! et présenté par Marc Rougé, le gagnant des TALENTS DE DEMAIN 2023 !Les humoristes sélectionnés : Marianne CONTENT, Sylvain FARGOT, Thomas GT, Guillaume GUISSET, Elise ORLIZ, joueront un passage de 15 minutes de leur spectacle devant vous public et un jury de professionnels !Chaque participant recevra un prix !

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:30

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31