Les Talents de demain 2023 ! LA COMEDIE DE TOULOUSE, 29 mai 2023, TOULOUSE.

Les Talents de demain 2023 ! LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-05-29 à 20:30 (2023-05-29 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

LA COMEDIE DE TOULOUSE présente ce spectacle « Découvrez et VOTEZ pour votre talent PRÉFÉRÉ ! Venez nombreux à la FINALE « LES TALENTS DE DEMAIN ! » en présence des CHEVALIERS DU FIEL ! et présenté par Valentin Noël, le gagnant des TALENTS DE DEMAIN 2022 ! Les humoristes sélectionnés : Romain BARREDA, Ghislain BLIQUE, Lucie CARBONE, Perrine DEZA, Marc ROUGÉ joueront un passage de 15 minutes de leur spectacle devant vous public et un jury de professionnels ! Chaque participant recevra un prix ! Et à la clé pour le talent préféré : une 1ère partie lors d’une représentation des Chevaliers du Fiel à La Comédie de Toulouse ! LES ARTISTES Romain BARREDA Pendant 15 min, Romain vous parle que si vous avez payé ! Bon à savoir : les demi-tarifs n’entendront que les voyelles Le saviez-vous ? Romain Barreda a reçu 21 prix en 17 Festivals d’humour avec son premier spectacle EN MARCHE ! Ghislain BLIQUE Ghislain Blique aborde la totalité des problèmes de l’humanité et les résout ! « J’ai un sketch qui résout à lui seul pas moins de QUATRE problèmes de l’humanité (réchauffement climatique, racisme, homophobie et est-ce que oui ou non, on s’est fait baiser au passage à l’euro). Ça, ou juste des blagues.» Lucie CARBONE 15 min d’un nouveau spectacle qui parle de la vie, cette coquine, et de toutes les cases qu’on est censés cocher pour la « »réussir » ». Grosso modum, je te promets (comme disait Johnny) : Un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août, aussi doux qu’un agneau ignorant Pâques, aussi léger qu’une plume sous hélium et surtout : la joie de me rencontrer en chair et en os avant que mon spectacle soit sur Netflix. Perrine DEZA Vous avez dit humour noir ? Pas tout à fait. Sous ce profil de jeune femme bien sous tous rapports, Perrine cache un humour cynique et incisif qui peut surprendre le quidam non averti ! Sur le fil, elle flirte parfois avec le trash et les limites de la bienséance, toujours le sourire aux lèvres pour un spectacle tout en contraste. « J’aime l’humour un peu intelligent, ou alors très très con, mais entre les deux, je ne trouve pas ça très intéressant. » Marc ROUGÉ Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer? Que se passe-t-il quand on quitte tout? Marc l’a fait et vous invite à rejoindre un groupe de parole pour en parler avec autodérision et humour. Le saviez-vous ? Marc a reçu le Prix du public du festival « »d’un Rire à l’autre » » 2021, le Prix du Public au festival d’Arêche Beaufort 2022 Vous l’avez vu dans la Sélection meilleur spectacle d’humour Avignon Off 2022 (Vaucluse matin – Dauphiné libéré), Open du Rire 2022 – Rire & Chanson, Emission Génération Paname sur France 2″ LES TALENTS DE DEMAIN 2023 !

Votre billet est ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

