2022-07-28 19:00:00 – 2022-07-28

A partir de 19h00 : Les ‘TAIN-TAM ARTS du jeudi soir : soirée conviviale et festive, concert en plein air au jardin de la piscine en centre-ville (rue du rocher). Concert de Tha Dunciz, groupe rock/funk et groove. Exposition d’art et d’artisanat. Producteurs du terroir. Aire de jeux pour les enfants. Restauration et buvette sur place. Gratuit. Annulation en cas de forte pluie.

+33 2 33 59 02 53

