« Les tablettes zodiacales de Grand : nouvelles recherches sur les deux dytiques » Amphithéâtre de Grand Grand, jeudi 16 mai 2024.

« Les tablettes zodiacales de Grand : nouvelles recherches sur les deux dytiques » C’est à l’occasion de l’exploration de l’un des puits de l’agglomération antique de Grand que Chantal et Jean-Paul Bertaux découvrent des plaquettes en ivoire où sont gravés les signes du Zodiaque. 16 et 17 mai Amphithéâtre de Grand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T10:00:00+02:00 – 2024-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T09:30:00+02:00 – 2024-05-17T17:00:00+02:00

Trente ans après le colloque de Lyon, ces tablettes ont fait l’objet de nouvelles analyses au Centre de recherche et de restauration des musées de France permettant de révéler une partie de la polychromie originale à partir des traces de pigments et d’or encore présents.

Ce colloque permettra également d’évoquer la représentation du ciel dans l’Antiquité, qu’il s’agisse des planètes ou des constellations de la zone de l’hémisphère céleste que l’on appelle « Zodiaque ».

Enfin, les tablettes zodiacales de Grand seront comparées aux autres témoins de la pratique de l’astrologie de la Méditerranée. Ainsi, ce colloque sera l’occasion d’évoquer quelques aspects des pratiques divinatoires dans le monde antique.

Plus d’informations : https://grandlagalloromaine.vosges.fr

A Paris Amphithéâtre Gallois – 45, rue d’Ulm

En visioconférence sur inscription : https://tablettesgrand.sciencesconf.org/

Retransmission à l’amphithéâtre de Grand

Amphithéâtre de Grand 18 bis rue de l’amphithéâtre 88350 Grand Grand 88350 Vosges Grand Est [{« link »: « https://grandlagalloromaine.vosges.fr »}, {« link »: « https://tablettesgrand.sciencesconf.org/ »}]

colloque antiquité

CD88