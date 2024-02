Les Tables rondes de la Jeunesse Place aux jeunes La Maison pour Tous / Centre social Romain Rolland St-Tronc Marseille 10e Arrondissement, mardi 20 février 2024.

Les Tables rondes de la Jeunesse Place aux jeunes La Maison pour Tous / Centre social Romain Rolland St-Tronc Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Ville de Marseille a lancé « Les Tables rondes de la Jeunesse ».

Dans le cadre de sa politique envers les 12-30 ans, la Ville de Marseille a initié les Tables rondes de la Jeunesse, des temps d’échange pour favoriser la rencontre, l’information et le partage de savoirs en donnant toute la parole et la place aux jeunes et aux différents acteurs locaux qui contribuent, par leurs actions, à leur mieux-être et à leur valorisation.



Ces tables rondes sont organisées dans chaque secteur municipal. Les premières sessions ont eu lieu en décembre 2023 dans le 3e arrondissement puis début février 2024 dans le 13e arrondissement.



La prochaine session se déroule les mardi 20 et mercredi 21 février de 15h à 19h à la Maison pour Tous / Centre social Romain Rolland St-Tronc (10e).



Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !



Renseignements éventuels auprès de Direction de l’Animation Éducative et de la Jeunesse de la Ville de Marseille (DAEJ) au 04 91 55 46 95. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 15:00:00

fin : 2024-02-21 19:00:00

La Maison pour Tous / Centre social Romain Rolland St-Tronc 211, boulevard Romain Rolland

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

