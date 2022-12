LES TABLES DE LA FONTAINE / ECO-DOMAINE LA FONTAINE – MENU NOUVEL AN Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

LES TABLES DE LA FONTAINE / ECO-DOMAINE LA FONTAINE – MENU NOUVEL AN Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

2022-12-31

Loire-Atlantique MENU Amuse-bouches

Feuilleté de volaille bio, chutney de pommes et pruneaux Entrée

Saint-Jacques rôtie au beurre d’algues, crème de persil, cordial citron et jeunes pousses du potager Plat

Filet de Saint-Pierre, cannelloni de légumes de saison, crémeux de chou fleur et bisque de langoustine Plat

Filet de veau bio Breton, pomme de terre en accordéon, mirepoix de légumes oubliés et jus de veau perlé à la truffe Fromage

Meule de Retz, Tsukemono de chou chinois

Dessert

Entremet aux marrons, griottes et insert meringue Le restaurant de l’Eco-Domaine la Fontaine sera présent pour vous accompagner pendant ces fêtes de fin d’année. Venez goûter leur élaboration pour votre dîner de la Saint-Sylvestre… restaurant@lafontaineauxbretons.fr +33 2 51 74 08 08 http://www.ecodomaine-la-fontaine.fr/ Pornic

