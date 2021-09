Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Les Tablées de Vic Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Les Tablées de Vic Vic-en-Bigorre, 10 septembre 2021, Vic-en-Bigorre. Les Tablées de Vic 2021-09-10 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-11 VIC-EN-BIGORRE Place de la Halle

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées 9.5 EUR Au programme VENDREDI : MENU EN 5 TEMPS – 29,50€ Truite Bio des Pyrénées marinées, crémeux fumé, croustillant seigle

Truite Bio des Pyrénées marinée, crémeux fumé et vignaire de tomate confite de la vallée des deux sources

Thomas VONDERSCHER 1* – Le cénacle – Toulouse

____ Tataki de thon rouge de Saint Jean de Luz, houmous praliné

Tataki de thon rouge de Saint Jean de Luz, houmous au curry praliné nori/cacahuète, légumes marinés

Lionel ELISSALDE & Sébastien GRAVÉ – Chez Martin – Bayonne & Pottoka – Paris, La table – Bayonne

____ Gourmandise de cochon Ibaïama et carotte

Échine de cochon Ibaïama rôtie, carotte au foin, yuzu Kosho et croquant de carottes

Eric OSPITAL & Julien CAMDEBORDE – L’avant comptoir du palais – Bordeaux

____ Pois chiches curry, yaourt

Pois-chiche bio du sud-ouest, yaourt de brebis, curry aux herbes du jardin et panisse braisée au jus de légumes

Gaetan PIERRE & Marion PETRUS – Avitar – Montrabé

____ Chocolat, fruits rouges, herbes fraîches

Crémeux chocolat menthe, marmelade de fruits rouges, sablé cacao fleur de sel, sorbet menthe, sirop aux herbes fraiches, tuile

Jérémy MORIN 1* – L’aparté – Montrabé SAMEDI : MENU EN 5 TEMPS – 29,50€ Tomates en texture

Tomates en déclinaisons, crumble de pain brulé et coeur de burrata fleur de sel

Antoine Sallier & Emma Destruel – L’intangible – Lempaut

____ Vitello Tonnato

Tartare de veau axuria au couteau, mayonnaise à la ventreche de thon blanc de St jean de Luz et mesclun de Jean Luc Garbage

Mikael Lecumbery – Le rocher de la vierge – Toulouse

____ Brandade d’Aziz Mokhtari

Brandade de cabillaud cuisson minute au braséro

Aziz Mokhtari – Les ptits fayots – Toulouse

____ Bœuf en couleurs

Joue de bœuf carottes, fenouils version du bruit en cuisine

Mathieu Lévêque

Du bruit en cuisine – Montauban

____ Nuage citronné et ses noisettes du Tarn

Biscuit moelleux noisette, crème légère citron, croustillant noisettes aux zestes de citron, gel acidulé et praliné 100 % noisettes

Jérôme Dijoux – Perlette – Toulouse Le Festival de Gastronomie, Les Tablées de Vic, c’est : La mise en valeur de la culture régionale, des produits du terroir et des savoir-faire locaux,

Une expérience gastronomique inédite dans la région,

La rencontre de chefs talentueux et créatifs qui s’expriment durant 2 jours et créent une recette spécialement pour l’occasion,

L’esprit Sud-Ouest: de la gastronomie au divertissement ! Pendant 2 jours, les festivaliers se réunissent sous la halle, lieu emblématique de Vic-en-Bigorre et de la gastronomie, décorée et scénographie pour l’occasion, pour déguster les créations gourmandes de 10 chefs. Chaque soirs des concerts se dérouleront sous la halle. Attablez-vous à Vic les 10 et 11 septembre, dès 19h00, sous la halle de Vic-en-Bigorre pour les Tablées de Vic, édition 2021 ! mairie@vic-bigorre.fr +33 5 62 31 68 68 http://www.lestableesdevic.com/ Au programme VENDREDI : MENU EN 5 TEMPS – 29,50€ Truite Bio des Pyrénées marinées, crémeux fumé, croustillant seigle

Truite Bio des Pyrénées marinée, crémeux fumé et vignaire de tomate confite de la vallée des deux sources

Thomas VONDERSCHER 1* – Le cénacle – Toulouse

____ Tataki de thon rouge de Saint Jean de Luz, houmous praliné

Tataki de thon rouge de Saint Jean de Luz, houmous au curry praliné nori/cacahuète, légumes marinés

Lionel ELISSALDE & Sébastien GRAVÉ – Chez Martin – Bayonne & Pottoka – Paris, La table – Bayonne

____ Gourmandise de cochon Ibaïama et carotte

Échine de cochon Ibaïama rôtie, carotte au foin, yuzu Kosho et croquant de carottes

Eric OSPITAL & Julien CAMDEBORDE – L’avant comptoir du palais – Bordeaux

____ Pois chiches curry, yaourt

Pois-chiche bio du sud-ouest, yaourt de brebis, curry aux herbes du jardin et panisse braisée au jus de légumes

Gaetan PIERRE & Marion PETRUS – Avitar – Montrabé

____ Chocolat, fruits rouges, herbes fraîches

Crémeux chocolat menthe, marmelade de fruits rouges, sablé cacao fleur de sel, sorbet menthe, sirop aux herbes fraiches, tuile

Jérémy MORIN 1* – L’aparté – Montrabé SAMEDI : MENU EN 5 TEMPS – 29,50€ Tomates en texture

Tomates en déclinaisons, crumble de pain brulé et coeur de burrata fleur de sel

Antoine Sallier & Emma Destruel – L’intangible – Lempaut

____ Vitello Tonnato

Tartare de veau axuria au couteau, mayonnaise à la ventreche de thon blanc de St jean de Luz et mesclun de Jean Luc Garbage

Mikael Lecumbery – Le rocher de la vierge – Toulouse

____ Brandade d’Aziz Mokhtari

Brandade de cabillaud cuisson minute au braséro

Aziz Mokhtari – Les ptits fayots – Toulouse

____ Bœuf en couleurs

Joue de bœuf carottes, fenouils version du bruit en cuisine

Mathieu Lévêque

Du bruit en cuisine – Montauban

____ Nuage citronné et ses noisettes du Tarn

Biscuit moelleux noisette, crème légère citron, croustillant noisettes aux zestes de citron, gel acidulé et praliné 100 % noisettes

Jérôme Dijoux – Perlette – Toulouse dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre Adresse VIC-EN-BIGORRE Place de la Halle Ville Vic-en-Bigorre lieuville 43.38512#0.05461