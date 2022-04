Les Tablées de Vic Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: 65500

Vic-en-Bigorre

Les Tablées de Vic Vic-en-Bigorre, 24 juin 2022, Vic-en-Bigorre. Les Tablées de Vic VIC-EN-BIGORRE Place de la Halle Vic-en-Bigorre

2022-06-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-25 VIC-EN-BIGORRE Place de la Halle

Vic-en-Bigorre 65500 Vic-en-Bigorre Menu à venir Le Festival de Gastronomie, Les Tablées de Vic, c’est : La mise en valeur de la culture régionale, des produits du terroir et des savoir-faire locaux,

Une expérience gastronomique inédite dans la région,

La rencontre de chefs talentueux et créatifs qui s’expriment durant 2 jours et créent une recette spécialement pour l’occasion,

L’esprit Sud-Ouest: de la gastronomie au divertissement ! Pendant 2 jours, les festivaliers se réunissent sous la halle, lieu emblématique de Vic-en-Bigorre et de la gastronomie, décorée et scénographie pour l’occasion, pour déguster les créations gourmandes de 10 chefs. Chaque soirs des concerts se dérouleront sous la halle. Attablez-vous à Vic les 24 et 25 juin dès 19h00, sous la halle de Vic-en-Bigorre pour les Tablées de Vic, édition 2022 ! mairie@vic-bigorre.fr +33 5 62 31 68 68 http://www.lestableesdevic.com/ Menu à venir VIC-EN-BIGORRE Place de la Halle Vic-en-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-04-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

Détails Catégories d’évènement: 65500, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre Adresse VIC-EN-BIGORRE Place de la Halle Ville Vic-en-Bigorre lieuville VIC-EN-BIGORRE Place de la Halle Vic-en-Bigorre Departement 65500

Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-en-bigorre/

Les Tablées de Vic Vic-en-Bigorre 2022-06-24 was last modified: by Les Tablées de Vic Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 24 juin 2022 65500 Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre 65500