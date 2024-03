Les tableaux de Mo Château de Marqueyssac Vézac, samedi 1 juin 2024.

Les tableaux de Mo Un concept de scène végétale illuminée pour transmettre le délicieux plaisir de la création à l’infini en faisant équipe avec « Dame Nature » pour les harmonies de votre choix. 1 et 2 juin Château de Marqueyssac Accès soumis au droit d’entrée des jardins. Adultes 12,90 € ; Enfants de 10 à 17 ans : 6,50 € ; Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Ici un cadre gris laisse s’élever inflorescences de poireaux et feuilles d’agaves au-dessus d’un camaïeu de fleurs roses.

Château de Marqueyssac 24220 Vezac, France Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 31 36 36 http://www.marqueyssac.com Situés en site classé, ces jardins romantiques et pittoresques offrent plus de six kilomètres de promenades ombragées, bordées de 150 000 buis centenaires taillés à la main, et agrémentées de belvédères, rocailles, cabanes en pierre sèche et parcours d’eau. Du Belvédère de la Dordogne, à cent trente mètres au-dessus de la rivière, se déploie un point de vue exceptionnel sur l’ensemble de la vallée, ses châteaux et ses plus beaux villages de France.

Dans l’esprit de découverte de l’Histoire naturelle de Marqueyssac et dans la continuité du Pavillon de la Nature qui dévoile des dioramas historiques de la faune sauvage du Périgord, les Jardins de Marqueyssac présentent cette année un squelette unique de 150 millions d’années d’un Allosaurus de 7,50 mètres de long qui vivait en Europe au Jurassique.

Superficie : 15 ha.

©Monique Bardel