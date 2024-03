Les Symphomaniaques INGRANNES, salle polyvalente Ingrannes, vendredi 31 mai 2024.

Les Symphomaniaques Ensemble vocal symphonique et clownesque, les Symphomaniaques reprennent avec brio les plus grands chefs-d’oeuvre de la musique classique à la voix, pour offrir un spectacle musical déjanté. Vendredi 31 mai, 20h30 INGRANNES, salle polyvalente 10€ pour les adultes, 6€ pour les scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi

L’orchestre clownesque se met en place pour faire un concert symphonique. Il y a la violoniste prétentieuse, l’hautboïste angoissée, le trompettiste turbulent, le contrebassiste lunaire et la cheffe d’orchestre tyrannique. Mais le concert ne va pas se passer comme prévu en laissant place à des situations clownesques plus loufoques les unes que les autres…

L’ensemble vocal les Symphomaniaques, composé de cinq chanteurs et chanteuses lyrique et de comédie musicale, rend un brillant hommage à la musique classique orchestrale en s’en emparant d’une façon très libre, et joue sur les codes du concert classique.

L’ensemble se laisse follement emporter par la musique et invite joyeusement le public à se joindre à lui.

Vous pensiez que la musique classique n’était pas pour vous ?

Laissez les Symphomaniaques vous prouver le contraire !

INGRANNES, salle polyvalente

Stéphane Parphot