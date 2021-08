Les Swing Cockt’Elles / Myyora / Lylou Dallas Plateau sportif, 26 août 2021, Saint-Marc-Jaumegarde.

Les Swing Cockt’Elles / Myyora / Lylou Dallas

Plateau sportif, le jeudi 26 août à 21:00

Nous avons le plaisir d’inviter les habitants de Saint-Marc-Jaumegarde et les adhérents de l’association à une soirée exclusive et un concert gratuit des Swing Cockt’elles. **Les Swing Cockt’Elles**, ce sont trois chanteuses et un pianiste, quatre artistes nourris depuis toujours au mélange des genres. C’est un voyage dans un univers multicolore, de l’opéra à la pop américaine, la chanson française, les standards de jazz, les musiques de film… Héritières des Andrews Sisters, elles revisitent tubes et standards de façon très inattendue et provoquent des rencontres musicales et artistiques insolites, drôles, émouvantes. Lady Gaga aguiche Verdi, Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à Bach, Beyoncé en pince pour Brel… Un spectacle « Provence en scène » en partenariat avec le département des Bouches du Rhône PREMIÈRE PARTIE **Myyora** Pour les amateurs de chanson électro-pop à l’ambiance néosoul, venez découvrir les compositions originales de Myyora, un mélange cosmopolite de R&B et de pop aux ambiances élégantes et modernes. ANNIMATION MUSICALE ET RESTAURATION À PARTIR DE 19H. LyLou Dallas DJ Présence de 3 Food Trucks : Le Petit Tonkinois, La Kabane a Vin et Fumé Mais Pas Que.

Gratuit

♫♫♫

Plateau sportif Route de la mairie, 13100 Saint-Marc-Jaumegarde Saint-Marc-Jaumegarde Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T21:00:00 2021-08-26T23:59:00