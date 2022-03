Les Swing Cockt’Elles: “Et Dieu créa le Swing” théâtre Toursky, 2 avril 2022, Marseille.

théâtre Toursky, le samedi 2 avril à 21:00

« Du grand art ! » Les Swing Cockt’Elles n’ont pas volé leur nom ! Du swing, elles en ont à revendre. Trois chanteuses virtuoses et endiablées et un pianiste aussi ébouriffant qu’époustouflant. Une complémentarité de voix qui relève du miracle, et leur confère une alchimie parfaite dans chacune de leurs harmonies. Des cocktails, elles en inventent et en consomment sans modération. Ils sont le fruit de toutes les musiques, de tous les styles, de toutes les inspirations. Avec elles, la chanson française flirte avec le blues et le gospel, Mozart s’encanaille de Lady Gaga, Verdi drague Beyoncé, Offenbach, Bellini, même pas peur ! Avec ce nouvel opus, on voyage dans le temps et les lieux. On retrouve Amsterdam de Brel avant de s’envoler vers l’Italie avec Felicita… Swing, chanson française, blues, gospel, opéra… Aucun répertoire n’arrête les voix de velours

De 16 à 26€

théâtre Toursky 16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



