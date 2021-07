Les Surprises Église Saint Martin, 24 avril 2022, Amilly.

Église Saint Martin, le dimanche 24 avril 2022 à 18:00

Méditations Fondé par Juliette Guignard et Louis-Noël Bestion de Camboulas en 2010, l’ensemble Les Surprises transmet, à travers des programmes variés et originaux, sa passion pour les musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Empruntant son nom à l’opéra-ballet Les Surprises de l’ Amour de Jean-Philippe Rameau, l’ensemble Les Surprises s’est placé sous la bonne étoile de ce compositeur, avec pour but d’explorer la musique d’opéra dans tous ses états. Méditations est un programme de musique française pour trois voix d’hommes autour des méditations pour le Carême de Marc-Antoine Charpentier et de motets de Sébastien de Brossard et d’André Campra. À l’image des Leçons de Ténèbres, qui prennent au tournant du XVIIIe siècle une dimension théâtrale et attirent les foules mondaines, férues de divertissements, la musique sacrée française révèle une dramaturgie proche de l’opéra. Ce programme met en valeur le répertoire écrit à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, pour voix d’hommes et continuo. Pouvant passer d’une teinte tantôt ténébreuse à une teinte puissante et rayonnante, cet effectif vocal possède également une grande dimension théâtrale, car les différentes voix d’hommes incarnent tour à tour des rôles bibliques. Distribution : Clément Debieuvre : haute-contre Martin Candela : taille Etienne Bazola : basse-taille Juliette Guignard : viole de gambe Etienne Galletier : théorbe Louis-Noël Bestion de Camboulas : orgue positif, clavecin et direction Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Église Saint Martin Amilly 45200



