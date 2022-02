Les Suppliantes Marseille 3e Arrondissement, 6 février 2022, Marseille 3e Arrondissement.

On ne fuit jamais un malheur, on va toujours vers un espoir.



La pièce de théâtre, Les Suppliantes, a été créée en Grèce il y a 2600 ans, soit l’âge de Marseille. Elle raconte la migration d’un groupe de femmes cherchant l’espoir et demandant asile au-delà des mers.



Depuis plus de trois mois un groupe de femmes du quartier de la Belle de Mai, des lycéen·ne·s, collégien·ne·s, primaires, metteur·euse·s en scène, cinéastes et services civiques, travaillent sur cette pièce.



Organon Art Cie et les participant·e·s au projet « Une réécriture des Suppliantes » vous propose de venir assister à une expérience d’art en commun. Sous vos yeux, accueilli·e·s par les Grandes Tables de la Friche, seront assemblés pour la première fois des éléments tels que du théâtre, une émission radio, un débat, un film en direct, ainsi qu’une distribution solidaire de repas et des vêtements.



Un moment de réconfort pour le monde d’après.



Une proposition de Organon Art Cie.

