Les supers pouvoirs de l’imagination | avec Kocoya ThinkLab Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Ecris ta propre histoire de super-héros avec une Intelligence Artificielle

IA, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Après une présentation interactive de l’IA et sa contribution à l’imagination, parents et enfants pourront générer des histoires ensemble.

Suivra un temps collectif de présentation des histoires sur l’outil et un dialogue autour des enjeux technologiques en apprenant à distinguer le vrai du faux.

13 millions de personnes en France sont concernées par l’illettrisme numérique qui accentue les inégalités sociales. Face à cette réalité, le laboratoire de recherche de Kocoya ThinkLab réfléchit aux enjeux du numérique et créée des contenus de formation éprouvés et améliorés par son équipe de formateurs.

Ce travail en tandem est la pierre angulaire de son processus d’innovation pour un numérique éthique, inclusif et intergénérationnel.

Le samedi 20 avril | 16h

Atelier parent enfant à partir de 8 ans sur inscription

Durée : 1h30

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Kocoya