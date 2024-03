Les SuPercheries Nogent-le-Rotrou, vendredi 26 juillet 2024.

Les SuPercheries Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Festival de musique baroque et musique du monde

Après la superbe édition 2023 des SuPercheries qui a tenu ses promesses en termes d’émotions et de rencontres, l’Escadron Volant de la Reine est heureux de pouvoir proposer pour l’édition 2024 une programmation aux mille couleurs. Pour donner encore plus de saveur à ces différents univers sonores, l’Escadron souhaite mettre à profit toutes les richesses patrimoniales de la région Percheronne en prenant soin de mettre en valeur l’acoustique de chaque lieu. Ainsi l’Abbatiale de Thiron-Gardais, l’Abbaye Saint-Denis et le théâtre Simone Signoret de Nogent-le-Rotrou, la salle Condé-Confluence de Sablons-sur-Huisne ou encore les magnifiques églises du XIIème siècle de Condeau et de Saint Germain-des-Grois seront des lieux propices à la découverte et à l’envoûtement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-26

Rue Saint-Denis

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire production.escadron@gmail.com

