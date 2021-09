Belgodère Belgodère Belgodère, Corse Les suffragettes, torna vignale Belgodère Belgodère Catégories d’évènement: Belgodère

Corse

Les suffragettes, torna vignale Belgodère, 1 octobre 2021, Belgodère. Les suffragettes, torna vignale 2021-10-01 – 2021-10-01

Belgodère Corse Belgodère Les Suffragettes Torna Vignale est une “suite” des Suffragettes de Lupinetta.

Née d’un atelier d’écriture d’E ZIZULE, reprenant les mêmes personnages et gardant son ton de franche comédie, elle nous permet de plonger dans la culture corse. mairie.belgodere@wanadoo.fr +33 4 95 61 32 12 dernière mise à jour : 2021-09-23 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne

Détails Catégories d’évènement: Belgodère, Corse Autres Lieu Belgodère Adresse Ville Belgodère lieuville 42.58584#9.01795