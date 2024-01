Les Suds en hiver – Club 404 + Aïta mon amour Le Cargo de Nuit Arles, vendredi 16 février 2024.

Les Suds en hiver – Club 404 + Aïta mon amour Le Cargo de Nuit Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 21:00:00

fin : 2024-02-16 23:00:00

À l’occasion du retour des Suds en Hiver au Cargo de Nuit, le raï et la aïta se frottent à l’électro.

La rappeuse Widad Mjama revisite le chant des chikhates, Sofiane Saidi incarne l’âme du raï 2.0, et La Louuve nous offre un dj set arabic-techno sensuel. Préparez-vous au tarab !



SOFIANE SAIDI



L’âme du raï dans un corps électronique… De Sidi Bel Abbès à Barbès, voilà trente ans qu’il défend les titres de noblesse d’un raï des origines. Investi dans d’autres formations, de Mazalda à Acid Arab avec qui il partageait la scène du Théâtre Antique pour une Nuit des Suds d’anthologie en juillet 2022, c’est en solo qu’il propulse son chant grave et viscéral à l’ère électro. Préparez-vous au tarab, ce vertige des émotions qui conduit à l’extase !



LA LOUUVE



Usant d’un contrôleur comme du volant d’une voiture bélier, La Louuve t’aligne les chocs frontaux à mesure qu’elle drift dans les ruelles malfamées du Maghreb. De transitions en têtes à queue, elle te passe en revue raï éthylique coupé au dub dans un ping-pong shaabi et post-shaabi pour finalement te faire déflagrer une tripotée de BPMs artisanaux l’espace d’une rotation pointant de la Mauritanie à l’Iran.

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cargodenuit.com



Mise à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Arles