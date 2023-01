Les Suds à Arles Arles, 10 juillet 2023, Arles .

Les Suds à Arles

2 Boulevard des Lices Jardin d’été Théâtre antique – Entrée spectacles Arles Bouches-du-Rhône Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

2023-07-10 – 2023-07-16

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

Arles

Bouches-du-Rhône

Depuis 1996, les musiques du monde s’invitent aux SUDS, à ARLES. 7 jours et 6 nuits de concerts, de 9h à 4h du matin, au coeur de ses monuments classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, d’une friche en cours de réhabilitation, ou encore sur les places ombragées des quartiers emblématiques de la belle Arlésienne !



Vibrez au rythme des plus grandes voix et sonorités du monde : des plus festives aux plus intimistes, sur des répertoires sacrés ou profanes, acoustiques, électriques ou électroniques !



Le Festival Les SUDS à ARLES, c’est aussi 36 Stages & Master classes de musique, de danse, de chant, d’art de vivre… animés par des artistes de renom et des pédagogues reconnus dans leur domaine, qui s’adressent à tous : du néophyte au professionnel en passant par le jeune public. Tous les stages se déroulent en centre ville, à deux pas des lieux de concerts du festival.

Reconnu pour son état d’esprit populaire le festival fait vibrer la ville au rythme des plus grandes voix et sonorités du monde des plus festives aux plus intimistes, sur des répertoires sacrés ou profanes, acoustiques, électriques ou électroniques !

https://www.suds-arles.com/

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles

dernière mise à jour : 2023-01-16 par