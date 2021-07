Les SUBS / Journées du Patrimoine 2021 Les Subsistances, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lyon.

Les SUBS / Journées du Patrimoine 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Subsistances

Au programme des Journées du Patrimoine : Les 18 et 19 septembre 2021, en continu de 10h à 18h (gratuit) : – SUBS-Visites / Visites guidées du site – SUBS-Circuit / Visite numérique et interactive du site en autonomie – Jeu de piste / Visitez en jouant, pour petits et grands – Projection de la série-vidéo « Dans l’Oeil de la Tornade » réalisée par Sophie Laly aux SUBS Le 18 septembre : – Worshop / Atelier de pratique artistique avec Salia Sanou, chorégraphe de la Compagnie Les Demoiselles d’Afrique – Concert de FLORE à 21h Le 19 septembre : – Concert de Mischa Blanos à 15h et 18h

Visites : entrée libre / Concerts :10€ sur réservation

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les SUBS vous proposent des visites, des concerts et des ateliers pour vous faire découvrir le lieu, son histoire et ce qui l’anime aujourd’hui.

Les Subsistances 8 bis quai Saint Vincent, Lyon Lyon Serin Métropole de Lyon



