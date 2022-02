Les Subligraphies de Gilt 2 AVENUE HECTOR BERLIOZ 44500 La baule, 5 février 2022, La baule.

Les Subligraphies de Gilt

du samedi 5 février au samedi 5 mars à 2 AVENUE HECTOR BERLIOZ 44500 La baule

8 œuvres réalisées en « Subligraphie » Voyageur serein, observateur insatiable, Gilt est un véritable poète, novateur et inspiré. La couleur ardente qui éclate soudain d’un ciel électrique avec un Arbre blanc, les tendres camaïeux qui nous révèlent la pêche à pied de la plage Benoit ou le traict du Croisic, l’ensoleillement bruissant des marais salants du Pouliguen, une nuit vibrante et illuminée de la baie de La Baule, autant de paysages spécifiques faits de visuels qui séduisent, grâce à l’éveil des sonorités nouvelles que Gilt nous propose. Le contraste acidulé de certains clichés, la souple musicalité des aplats infligés au classicisme des décors initiaux, les coloris chauds comme autant de tâches de soleil génèrent des résonnances qui en affinent la perception. Paysages urbains ou coins de nature authentique, lieux de rêves secrets ou lointains, l’œuvre chantante et contrastée de Gilt ne laisse personne indifférent. Jeux d’ombres et de lumières, pureté des formes, interpénétration des lignes et des volumes, oppositions révélatrices et inattendues, Gilt nous propose une œuvre tout à la fois virile et tendre, totalement contemporaine, à partir de laquelle chacun de nous sent croitre son émotion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

