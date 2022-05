LES STUDIOS FONT LEUR LIVE ! Toulouse, 6 mai 2022, Toulouse.

LES STUDIOS FONT LEUR LIVE ! Rue Louis Bonin L’USINE À MUSIQUE Toulouse

2022-05-06 21:00:00 – 2022-05-06 23:30:00 Rue Louis Bonin L’USINE À MUSIQUE

Toulouse Haute-Garonne

Afin de permettre aux artistes de ces studios de se produire sur la scène de l’Usine à musique et de fidéliser leur clientèle, voici un nouveau concept : Les studios font leur live !

Ce projet a pour but de soutenir les artistes locaux.

Soigneusement choisis par les membres de l’équipe, trois groupes inaugureront ce projet : In Cinis, April Fools et Nervicid !

Happy hour de 19h à 21h !

Venez assister au concert des musiciens des studios de répétitions de l’Usine à musique !

+33 5 82 95 58 14 http://www.lusineamusique.fr/concert/les-studios-font-leur-live

