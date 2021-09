Les stratégies d’accélération du PIA4 En ligne, 30 septembre 2021, Lyon.

Les stratégies d’accélération du PIA4

En ligne, le jeudi 30 septembre à 11:00

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA) de l’Etat finance des investissements prometteurs et innovants sur l’ensemble du territoire et dans des secteurs ou technologies d’avenir pour la France. Intégrés à des stratégies d’accélération, ces investissements activent plusieurs leviers (financiers, réglementaires, formation, propriété intellectuelle…) et répondent à des besoins d’innovation prioritaires ou des failles de marché. *** Ce webinaire s’adresse plus particulièrement aux entreprises. Les intervenants institutionnels présenteront les stratégies d’accélération du 4e PIA et ce qu’il faut concrètement savoir pour en tirer le meilleur profit. Des entrepreneurs industriels viendront témoigner de leur expérience comme bénéficiaires du PIA et, grâce à leurs conseils, vous convaincre de l’intérêt pour votre entreprise à recourir à ces dispositifs de soutien. **** Aucune inscription préalable nécessaire – il suffit de se connecter le jour J à l’heure indiquée en cliquant sur ce lien “[Je me connecte](https://medef-visio.webex.com/webappng/sites/medef-visio/meeting/download/198f491b47a04abaa630118b4fc47087?siteurl=medef-visio&MTID=m1e9774ad41d27cf9636caef94c6206ab)”.

Pourquoi s’en saisir ? Comment en tirer profit ?

