LES STORIES D’OC Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LES STORIES D’OC Toulouse, 5 octobre 2022, Toulouse. LES STORIES D’OC

156 Bis, Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse Haute-Garonne LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur

2022-10-05 – 2022-10-05

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur

Toulouse

Haute-Garonne L’âne essaye de boire la lune, la chèvre n’a pas assez de lait pour ses petits, les poulettes ne veulent pas se fatiguer à pondre des œufs… Sans parler du roi, dans son pays, loin là-bas, qui se croyait très très malade… à tel point que pour guérir, il a envoyé ses fils chercher les trois oranges qui se trouvaient sous la patte de l’ogre. Ce spectacle joyeux et musical, avec des danses variées, vous fera voyager dans l’univers des contes d’Occitanie. Dans les stories d’Oc, les animaux ne font rien comme tout le monde ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Ville Toulouse lieuville LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LES STORIES D’OC Toulouse 2022-10-05 was last modified: by LES STORIES D’OC Toulouse Toulouse 5 octobre 2022 156 Bis Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne