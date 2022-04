LES STÉRÉO’TYPES Sète, 21 avril 2022, Sète.

LES STÉRÉO’TYPES Sète

2022-04-21 – 2022-04-21

Sète Hérault

Xavier et Bruno, un duo absolument irrésistible, l’un à la guitare et aux chants, l’autre à…Tout le reste !

Certains destins doivent se croiser… Il ne peut en être autrement. Qu’on y songe un instant ! Que serait Roméo sans Juliette, Iseult sans Tristan, Grouchon sans Harpo, Claude François sans les Claudettes… Et surtout que serait Xavier sans Bruno ? Qu’importe la réponse… puisqu’ils se sont trouvés, se sont choisis, se sont complétés (et se marièrent et eurent beaucoup d’enfants !).

Ce duo de doux dingues à l’humour ravageur, aux textes ciselés et à l’inspiration foisonnante vous emmène en des contrées improbables où l’alexandrin le plus pur se met au service de l’humour potache, où derrière une façade bon enfant se dissimule une ironie mordante, où l’on peut rire aux éclats sans qu’il y soit sacrifié l’exigence artistique.

ciefabulette@gmail.com +33 4 67 74 02 83 http://www.theatredepoche.org/

