LES STENTORS 10 ANS D’AMOUR CATHEDRALE ND DES POMMIERS, 20 mai 2023, SISTERON.

LES STENTORS 10 ANS D’AMOUR CATHEDRALE ND DES POMMIERS. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 21:00 (2023-05-20 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

WAOU PRODUCTIONS (L.2-1090397) présente ; ce spectacle. Les Stentors ont 10 ans !Le trio fête son amour de la chanson française et leur 10 ans d’amitié !A l’occasion de cet anniversaire, ils font résonner de leurs voix uniques leurs plus grands succès .Ces trois amoureux de notre répertoire se régalent de vous faire redécouvrir tous ces merveilleux textes et mélodies qui invitent à vibrer à l’unisson ! -Soyez amoureux(ses) avec eux en écoutant « Le premier pas » , « Je vais t’aimer », « Je te promets », « Belle »… -Solennel(le)s en reprenant en choeur « Les Corons » ou « Le chant des partisans »… -Complices et facétieux en entonnant « Les copains d’abord » et « Je chante »… -Gagné(e)s par l’émotion en entendant les premières notes de « Lettre à France », « Oh Marie », « Vivre pour le meilleur » et « Tous les cris, les sos »…Tous ces airs et bien d’autres qui célèbrent l’amour sous toutes ses formes .Pour cet anniversaire exceptionnel ils vous convient à un rendez-vous inti-miste: un tête à tête amoureux où s’entremêlent la pureté de leurs voix et les notes dé-licates du grand piano de concert qui les accompagnera pour un moment inoubliable Les Stentors

Votre billet est ici

CATHEDRALE ND DES POMMIERS SISTERON Place de la Cathédrale 4200

WAOU PRODUCTIONS (L.2-1090397) présente ; ce spectacle. Les Stentors ont 10 ans !Le trio fête son amour de la chanson française et leur 10 ans d’amitié !A l’occasion de cet anniversaire, ils font résonner de leurs voix uniques leurs plus grands succès .

Ces trois amoureux de notre répertoire se régalent de vous faire redécouvrir tous ces merveilleux textes et mélodies qui invitent à vibrer à l’unisson !

-Soyez amoureux(ses) avec eux en écoutant « Le premier pas » , « Je vais t’aimer », « Je te promets », « Belle »… -Solennel(le)s en reprenant en choeur « Les Corons » ou « Le chant des partisans »… -Complices et facétieux en entonnant « Les copains d’abord » et « Je chante »… -Gagné(e)s par l’émotion en entendant les premières notes de « Lettre à France », « Oh Marie », « Vivre pour le meilleur » et « Tous les cris, les sos »…

Tous ces airs et bien d’autres qui célèbrent l’amour sous toutes ses formes .

Pour cet anniversaire exceptionnel ils vous convient à un rendez-vous inti-miste: un tête à tête amoureux où s’entremêlent la pureté de leurs voix et les notes dé-licates du grand piano de concert qui les accompagnera pour un moment inoubliable

.33.0 EUR33.0.

Votre billet est ici