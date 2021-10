Les statues meurent aussi Les Abattoirs, 16 janvier 2021, Toulouse.

Les statues meurent aussi

du samedi 16 janvier au dimanche 29 août à Les Abattoirs

### Collection Daniel Cordier Cette exposition s’attache à montrer le lien entre le film documentaire _Les statues meurent aussi_ et la collection Daniel Cordier, donnée au musée national d’art moderne – Georges Pompidou (Paris), en dépôt aux Abattoirs depuis l’ouverture en 2000. ### Plus d’infos [Site des Abattoirs ](https://www.lesabattoirs.org/expositions/les-statues-meurent-aussi) ![]() **Infos pratiques** * Cette exposition est prolongée jusqu’au 29 août 2021. * Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 18h. * Le parcours de visite a été adapté pour favoriser le respect de la distanciation physique. * La Bibliothèque, l’Auditorium et la Galerie des Publics restent actuellement fermés au public. **Conditions d’accès : ** * 100 personnes maximum peuvent être accueillies en même temps dans le musée. * Les entrées et sorties sont différenciées. * L’entrée se fait uniquement allées Charles de Fitte, * Port du masque (non fourni), à l’exception des enfants de moins de 11 ans. * Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée et pour l’accès aux toilettes. * Pas d’accueil de groupes jusqu’à nouvel ordre. * Les vestiaires sont fermés. * Les objets volumineux ne sont pas acceptés (sacs, valises, casques, trottinettes, skate, etc.) * Ascenseurs priorisés pour les personnes à mobilités réduites et les familles avec poussettes. * Sièges cannes et poussettes à disposition sur demande auprès des agents d’accueil.

Plein tarif : 8 €Tarif réduit : 6 € (plus de 65 ans et carte Toulouse Culture)5 € pour les moins de 18 ansGratuit pour tout le personnel de santé jusqu’au 20 septembre 2020Faire l’appoint (multiples d

Culture

Les Abattoirs 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



