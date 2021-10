Paris Le Carreau du Temple île de France, Paris Les statues meurent aussi – Alain Resnais et Chris Marker Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les statues meurent aussi – Alain Resnais et Chris Marker Le Carreau du Temple, 12 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 12 au 16 novembre 2021 :

samedi de 10h à 19h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 21h

gratuit

En écho du spectacle « Voix intérieures (Manifeste) », Le Carreau du Temple vous propose la projection du documentaire « Les statues meurent aussi » (1953, 30 min) réalisé par Alain Resnais et Chris Marker, du vendredi 12 au mardi 16 novembre 2021 dans l’espace Videobox en accès libre. Le film Le film était une commande de la revue Présence africaine. Partant de la question « Pourquoi l’art nègre se trouve-t-il au musée de l’Homme alors que l’art grec ou égyptien se trouve au Louvre ? », les réalisateurs dénoncent le manque de considération pour l’art africain dans un contexte de colonisation, et relèvent le racisme manifeste derrière ces choix. En France, du fait de son point de vue anti-colonialiste, le film reste interdit par la censure pendant 11 ans. Visite commentée Une visite commentée sera organisée les vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 à 18h30. Videobox Videobox est un espace permanent dédié à l’art vidéo, situé dans un vestiaire du Carreau du Temple. Expositions -> Histoire / Civilisations Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

Alain Resnais et Chris Marker

