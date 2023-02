Les Starter’s à l’assaut de la capitale, 11 mars 2023, Mazières-en-Gâtine .

Les Starter’s à l’assaut de la capitale

Salle Socio Educative Mazières-en-Gâtine Deux-Sevres

2023-03-11 – 2023-03-11

Mazières-en-Gâtine

Deux-Sevres

10 EUR Les Starter’s reviennent à partir du samedi 11 mars pour cinq représentations à la salle socio-éducative de Mazières-en-Gâtine, avec Rangers contre talons aiguilles, une pièce de Thierry Bretagnolle, auteur de La Rochelle.

Paris sera au cœur du cabaret et de cette pièce contemporaine qui met en scène un ancien colonel qui monte sur Paris pour un casting de téléréalité. Il en profite pour rendre visite à sa petite-fille, souhaitant secrètement rencontrer son amoureux.

Représentations les samedis 11, 18 et 25 mars, et vendredis 17 et 24 mars, à 20 h 30.

Tarifs : gratuit pour les moins de 11 ans, 5 € entre 11 et 15 ans, 10 € pour les plus de 15 ans.

Réservations : 06.72.02.89.32.

+33 6 72 02 89 32

Les Starter’s

Mazières-en-Gâtine

