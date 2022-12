Les standards du jazz en Français avec le groupe Sunset Jazz Marseille, 26 janvier 2023, Marseille Marseille.

Les standards du jazz en Français avec le groupe Sunset Jazz

56 Traverse De la Buzine Château de la Buzine La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille Bouches-du-Rhône

2023-01-26 20:45:00 – 2023-01-26

EUR 22 22 Le groupe Sunset Jazz est un groupe de musiciens régionaux basé à Marseille et fondé en 2018.



Amoureux de jazz et passionné de musiques latines, le groupe a pour caractéristique de chanter en français les standards qu’il interprète et dont il a adapté le texte original. Leur répertoire va de Cole Porter, pour la musique américaine, à Antonio Carlos Jobim pour la bossa nova.



Sunset Jazz joue sur scène l’essentiel de son album « Tricolore ». Il rend aussi hommage aux créateurs de jazz français : Charles Trenet, Henri Betti, Serge Gainsbourg, Henri Salvador, Claude Nougaro, Benjamin Biolay…



Sunset Jazz c’est des swings pétillants, des bossas novas légendaires, des ballades, des adaptations françaises. Et le climat d’un soir d’été, où l’on écoute… effleuré par les alizés, ces airs d’antan… toujours présents.



Les musiciens du Sunset Jazz

Sylvain Azard, trompette et choeurs

Dolf Pleiter, sax.ténor et choeurs

Olivier Debourrez, trombone

Nicolas de Martino, piano

José Fernandez, basse

Gilles Alamel, batterie

Jacques Crisinel, chant et direction



Les Jeudis du Jazz à la Buzine

Les Jeudis du Jazz à la Buzine avec le groupe Sunset Jazz.

http://labuzine.com/fr

