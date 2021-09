Embrun Cathédrale Notre Dame du Réal Embrun, Hautes-Alpes Les stalles de la cathédrale Cathédrale Notre Dame du Réal Embrun Catégories d’évènement: Embrun

Description et histoire des stalles du choeur par Kristiane Lemé-Hébuterne, historienne de l’art. RDV devant le choeur liturgique

Inscriptions obligatoires à l’office du tourisme d’Embrun

Description et histoire des stalles du choeur par Kristiane Lemé-Hébuterne, historienne de l’art. Cathédrale Notre Dame du Réal 1 place Auguste Thouard 05200 Embrun Embrun Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

