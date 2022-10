LES STAGES DE L’ARTOTHEQUE ASCAP : ENTRELACS ET RUBANS Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Montbéliard Stage d’aquarelle avec Angela Garcia. Les rubans dansent et se parent de jolies couleurs pour un atelier d’aquarelle festif en écho aux entrelacs de Livia de Poli. Un stage pour apprendre à dessiner le mouvement, capter la magie de la lumière, de ces fines pièces textiles. 25 € Stellantis / 30 € Extérieurs

Stages ouvert ouvert à partir de13 ans, aux adolescents et aux adultes.

Sur réservation à l’artothèque Ascap. arto.ascap@wanadoo.fr +33 3 81 95 52 75 https://www.ascap25.com/artotheque/ Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale Montbéliard

