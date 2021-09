Lyon Ecole Normale Supérieure de Lyon - Site Jacques Monod Métropole de Lyon Les squelettes sous toutes leurs facettes Ecole Normale Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

le dimanche 19 septembre à Ecole Normale Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod

Les squelettes nous soutiennent, nous font peur ou nous fascinent. Venez découvrir leurs secrets les plus intimes ainsi que leurs représentations dans les ouvrages anciens de la bibliothèque Diderot de Lyon. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

Réservation obligatoire avant le vendredi 17 septembre minuit dans la limite des places disponibles (10 visiteurs par créneau). Le rendez-vous est fixé devant l’accueil du site Monod de l’ENS de Lyon.

Présentation de squelettes et d'ouvrages anciens montrant des squelettes. Déconseillé aux moins de 12 ans. Ecole Normale Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod 46 allée d'Italie 69007 Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

