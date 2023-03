Les Squatteurs THEATRE DES BEAUX ARTS BORDEAUX Catégories d’Évènement: 33000

Bordeaux

Les Squatteurs

THEATRE DES BEAUX ARTS, 6 juin 2023, BORDEAUX.

Un spectacle à la date du 2023-06-06 à 20:00. Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Avec (en alternance) Anthony Benoît, Julie Brunie-Tajan, José Carrasco, Aurélie Desert, Élodie Hamain, Aurélie Lopez, Richard Perret et David Vernet
Direction artistique : Richard Perret
Compagnie BIP

Au Théâtre des Beaux Arts, quand le spectacle à l'affiche fait relâche, les comédiens improvisateurs de la BIP en profitent. Ils entrent par effraction en fin d'après-midi, squattent les lieux, et vous attendent…

Quand vous arrivez dans le théâtre, ils sont déjà sur scène, dans le décor et sous les lumières du spectacle à l'affiche. Ils ont même le tract de présentation à la main. Ils vont le lire à haute voix, se mettre d'accord avec vous sur les thèmes abordés, vous demander quelques précisions sur leurs personnages, leurs passés, leurs costumes…

Puis ils vont inventer une pièce originale, unique et imprévisible ! Un exercice d'équilibristes, exigeant, bluffant, servi par la créativité sans limite des comédien.ne.s de la compagnie BIP.

