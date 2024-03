Les sports marins La marjolaine La Turballe, samedi 20 juillet 2024.

Les sports marins dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 et 31 juillet La marjolaine 985 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-20T07:30:00+02:00 – 2024-07-20T08:00:00+02:00

Fin : 2024-07-31T18:30:00+02:00 – 2024-07-31T19:00:00+02:00

Viens t’initier à la voile et découvrir le kayak durant ce séjour. tu pourras participer à une grande sortie à vélo ainsi qu’à de grands jeux et veillées.

Tous les jours, les animateurs.trices te proposeront de faire des jeux de plein air afin de découvrir la nature qui t’entoure!

Les objectifs pédagogiques du séjours:

– Vivre ensemble: laÏcité, égalité, citoyenneté, solidarité

– Permettre aux jeunes de trouver sa place dans le groupe

– Ecouter les idées de chacun

– Exprimer ses envies et ses besoins

– Avoir des objectifs communs

– Permettre aux jeunes de s’imprégner de l’environnement local

pour gagner en confiance en soi.

– Retour sur expérience au reste du groupe

La marjolaine La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « pevlc@lespep14.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://lespep14.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625759822 »}]

sports voile