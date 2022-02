Les sports d’hiver Saint-Pierre-de-Coutances, 17 février 2022, Saint-Pierre-de-Coutances.

En compagnie de l’association AVRIL, les enfants essayeront de ressentir des activités de sports d’hiver dans l’environnement bocager avec Bataille de boule et parcours sportifs de glisse et de saut.

Prévoir tenue adaptée pouvant être salie et bottes – atelier parent-enfant .

