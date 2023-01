Les Sportiviales Vitré Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

2023-04-24 – 2023-04-28

Ille-et-Vilaine L’édition 2023 des Sportiviales et Compagnie déménage ! Comme à chaque édition, c’est la course urbaine La Médiévale qui donnera le coup d’envoi des festivités. Rendez-vous le vendredi 24 avril 2022 sur la place du château de Vitré pour une course à pied exceptionnelle sur un parcours original. Mais pour la suite du festival, rendez-vous au Jardin du Parc !

Tremplin des sports, salon du livre, concert, randonnée, sportiviales circus…

Toutes les activités et les animations se dérouleront dans le cadre verdoyant du Jardin du Parc. https://www.les-sportiviales-vitre.com/ Jardin du Parc 44 Boulevard de Châteaubriant Vitré

