Les sportives vont gagner du terrain le 3 mars ! Champs-Elysées Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 10h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. gratuit

En lien avec la Journée internationale des droits des femmes, une session de sport exceptionnelle aura lieu sur les Champs-Élysées, durant toute une journée.

En lien avec la Journée internationale des droits des femmes, Paris célébrera le sport au féminin. Des sessions variées auront lieu toute la journée du dimanche 3 mars 2024. Entre 10 h et 16 h, toutes les 30 minutes, vous pourrez suivre gratuitement (dans la limite des places disponibles), des cours de :

Boxe anglaise : sessions animées par

l’association Esprit Boxe

Fitness : sessions alternant le

Fitstick et le stretching animées par le comité régional d’Éducation

Physique et de Gymnastique Volontaire

Boxe française / Savate : sessions

animées par le comité départemental de Savate-Boxe Française 75 et le Paris

Université Club

Judo : sessions animées par le

Paris Université Club

Basket et badminton : tout au long

de la journée, des animations proposées par la Ville de Paris

Dynamik Slide, HIIT et Danse Workout :

sessions de 45 min proposées en partenariat avec Nike (prêt de matériel pour les sessions)

Des super-échauffements

Lucile Woodward est journaliste santé, professeure de fitness et une coach sportive parmi les plus populaires. Et c’est elle qui assurera les deux super-échauffements programmés à 11 h et 13 h. Objectif : s’entraîner dans la joie et la bonne humeur, sur la plus belle avenue du monde !

Marraine de Sine Qua Non Run, Lucile Woodward offrira, lors des échauffements, des sessions de renforcement musculaire full body.

Intervention Rouki Nene – Afro move fit

Rendez-vous à 11h30 et 13h30

Sine Qua Non Boost Her avec Afro Move Fit : la coach Rouki Nene vous propose un subtil mélange entre la danse afro urbaine et le

fitness, des chorégraphies faciles et à la portée de toutes.

Intervention Jump

Rendez-vous à 14h30 et 15h30

Sine Qua Non avec Jymp rope, un mélange de gym et de jump pour être en forme, 30 minutes pour booster le cardio et le mental

A noter

Pensez à une tenue de sport confortable, de bonnes baskets et une gourde pour vous hydrater !

Encore plus de sport gratuit à Paris

Paris Sportives permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit !

Découvrez tous les lieux et les activités ici !

Paris Sport Proximité propose des dispositifs gratuits tout au long de l’année sur tout le territoire parisien. Les activités sportives sont préparées et encadrées par les éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Retrouvez les sessions proches en bas de chez vous, juste là !

Paris Sport Dimanches, c’est toute l’année, l’occasion de pratiquer du sport gratuitement, sans inscription, dans des centres sportifs, des parcs et sur des places de Paris.

Toute la programmation détaillée est ici !

Champs-Elysées Au niveau de l’avenue George V 75008

Contact :

Ville de Paris Les sportives gagnent du terrain le 3 mars !