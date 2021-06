Les sportives : initiation golf Villedieu-sur-Indre Châteauroux, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Villedieu-sur-IndreChâteauroux.

Les sportives : initiation golf 2021-07-04 10:30:00 – 2021-07-04 12:00:00

Villedieu-sur-Indre Indre Villedieu-sur-Indre2 place de la République Châteauroux Indre

Châteauroux Lors de cette animation, Carl Jarraud vous fera découvrir le practice du Golf du Val de l’Indre au cœur de ce charmant parc boisé et vallonné. Tant les novices que les plus aguerris pourront venir s’initier au maniement du club et ressentir les vibrations du swing !

Dans le cadre de sa saison estivale, Châteauroux Berry tourisme propose aux amateurs d’activités sportives une initiation au golf accessible à toutes et tous (conseillée à partir de 10 ans). Rendez-vous au Golf du Val de l’Indre les dimanches 4 juillet, 18 juillet et 1er août.

accueil@chateauroux-tourisme.com +33 2 54 34 10 74 http://www.chateauroux-tourisme.com/

Châteauroux Berry tourisme

dernière mise à jour : 2021-06-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme